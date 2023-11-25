Жильцы самовольно перекрыли проезд к частным домам в Уссурийске

Бетонный блок в частном секторе привлек внимание администрации Уссурийска. Стройматериал, по всей видимости, установили местные жители, желающие оградиться от непрошенных гостей.
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