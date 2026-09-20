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Иркутск Сегодня

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Братск готовит концерты ко Дню Иркутской области

24 и 25 сентября в Братске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Иркутской области. Концерты состоятся в ТКЦ «Братск-АРТ».

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