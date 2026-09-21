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Татарстан егете батутта сикерү буенча Россия чемпионатында алтын медаль яулады

Татарстан егете батутта сикерү буенча Россия чемпионатында алтын медаль яулады

Краснодарда батутта сикерү буенча Россия чемпионаты тәмамланды. Чаллыда егете Кирилл Козлов ярышта алтын медаль яулады.

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