Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в 2024 году

Илон Маск, американский предприниматель и миллиардер, заявил о том, что он не собирается голосовать за действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году.
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