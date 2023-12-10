Неизвестный СССР — культурная революция: Суворова и Кутузова вернул из небытия Сталин

Советскую идеологию создали не деятели Пролеткульта, а эмигранты и писатели, встретившие в 1918 году советскую власть в штыки Александр Широкорад На фото: писатель, публицист Алексей Николаевич Толстой (в центре) в гостях у советских военных летчиков (Фото: Сергей Лоскутов/ТАСС) С хрущёвских времён в советской исторической науке ведущее место заняли напёрсточники от истории.