Россияне бросились скупать один вид товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на аэрозольные краски вырос на 12 процентов В июне 2024 года спрос россиян на аэрозольные краски и краски для наружных работ вырос на 12 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.
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