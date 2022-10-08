НАСА наняло священника для подготовки к встрече с инопланетянами

Удивитесь ли вы, узнав, что в штате НАСА есть священник, который также является ученым? Удивитесь ли вы еще больше, узнав, что его функция заключается не в проведении служб для астронавтов, а в том, чтобы помочь подготовить религиозный мир к возможным встречам с инопланетными формами жизни? Познакомьтесь с преподобным доктором Эндрю Дэвисоном, священником, теологом и ученым, у которого есть такая уникальная должность и который получает свои предварительные 15 минут славы до прибытия инопланетян.