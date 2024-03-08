Байден пообещал в Конгрессе добиваться возвращения из России Гершковича и Уилана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал в Конгрессе добиваться возвращения из Российской Федерации журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
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