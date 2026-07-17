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Нижегородская правда

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Сломался домофон? Разбираемся, кто должен его ремонтировать

Сломался домофон? Разбираемся, кто должен его ремонтировать

Мы уже привыкли, что на входных дверях в подъезды установлены домофоны. И если дверь — общедомовое имущество, которое должна содержать управляющая компания, то кто в ответе за домофон? Кто его обязан ремонтировать, если вдруг произошла поломка?  По правилам, за его исправность отвечает та организация, с которой у жильцов есть договор.

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