Сломался домофон? Разбираемся, кто должен его ремонтировать

Мы уже привыкли, что на входных дверях в подъезды установлены домофоны. И если дверь — общедомовое имущество, которое должна содержать управляющая компания, то кто в ответе за домофон? Кто его обязан ремонтировать, если вдруг произошла поломка? По правилам, за его исправность отвечает та организация, с которой у жильцов есть договор.