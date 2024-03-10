На Украине приступили к оформлению Залужного в качестве посла в Великобритании

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала "Рада" сообщил, что уже стартовали процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.
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