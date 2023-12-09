Как вырастить мандарин из косточки: 5 простых шагов

Сажаем дерево, не выходя их квартиры, — получится даже у новичков в садоводстве Даже зимой можно заняться «садоводством» прямо в квартире — и вырастить на подоконнике симпатичное растение, которое будет напоминать и теплых краях и солнце и создавать праздничное настроение не только в период новогодних праздников.