В Челябинске инструктор скалодрома ответит в суде за перелом позвоночника у ребенка

По версии следователей, женщина допустила несовершеннолетнего до выполнения спортивного упражнения, не проверив правильность надетого снаряжения и организацию страховки В Челябинске инструктор легкоатлетического манежа ЮУрГУ передали в Центральный районный суд — он ответит за перелом позвоночника, который получил шестилетний ребенок во время занятий на скалодроме.