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Talos внедряет инструменты институциональной торговли на рынках прогнозов Kalshi

Talos внедряет инструменты институциональной торговли на рынках прогнозов Kalshi

Институциональная криптотрейдинговая платформа Talos интегрировалась с Kalshi, позволяя избранным клиентам торговать контрактами на события и криптовалютными бессрочными контрактами оператора рынка прогнозов через ту же инфраструктуру, которую они уже используют для цифровых активов, устраняя необходимость в отдельном подключении.

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