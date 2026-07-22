Talos внедряет инструменты институциональной торговли на рынках прогнозов Kalshi

Институциональная криптотрейдинговая платформа Talos интегрировалась с Kalshi, позволяя избранным клиентам торговать контрактами на события и криптовалютными бессрочными контрактами оператора рынка прогнозов через ту же инфраструктуру, которую они уже используют для цифровых активов, устраняя необходимость в отдельном подключении.