Гибкие газовые подводки заменили почти в 85 тысячах квартир Подмосковья за год

Итоги акции по газовой безопасности «Гибкая подводка» подвели в Подмосковье. С начала года инспекторы проконтролировали замену устаревших элементов газового оборудования в 84,8 тысячи квартирах Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии