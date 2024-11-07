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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Перуанской футбольной федерации арестован за организацию преступной группировки. Его и других руководителей обвиняют в коррупции, мошенничестве и отмывании денег

Агустина Лосано обвиняют в руководстве преступной группировкой «Галактикос», в которую входят и других руководители федерации.

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