Взяли опорный пункт: о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев спецоперации. Гвардии сержант Антон Тарахкало и его расчет, несмотря на постоянные обстрелы боевиков, уничтожил из гаубицы Д-30 несколько единиц вражеской техники и более 40 радикалов, не дав противнику вернуть утраченные позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии