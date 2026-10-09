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Александр Мостовой: «Я на стороне Роналду. Кто такой Жезуш? Всю жизнь вижу таких людей, которые ничего из себя в футболе не представляют, но за счет нас делают себе карьеры»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой встал на сторону Криштиану Роналду в конфликте с Жорже Жезушом .

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