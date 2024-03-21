«Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова

Народный артист РФ Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. После скандала с «голой» вечеринкой «король отечественного шоу-бизнеса» усердно работал над обелением своей репутации, для чего даже съездил с концертами в Донецк, однако за ним все равно закрепился язвительный мем.