На станциях «Андроновка» и «Авиамоторная» временно изменится расписание электричек

С 21 декабря 2023 года по 8 января 2024 года поезда будут курсировать по измененному расписанию на третьем маршруте (МЦД-3) Московского центрального диаметра, где расположены станции «Андроновка» и «Авиамоторная».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии