Рейтинг холдинга «Автобан» подтвержден на уровне A(RU)

АКРА подтвердило рейтинг A(RU) для холдинга «Автобан». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Инвестиционная строительная компания «Автобан» и облигаций ООО «Автобан-финанс» серии БО-П02 на уровне A(RU), прогноз — стабильный.
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