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Нижегородская правда

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Рейтинг холдинга «Автобан» подтвержден на уровне A(RU)

Рейтинг холдинга «Автобан» подтвержден на уровне A(RU)

АКРА подтвердило рейтинг A(RU) для холдинга «Автобан». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Инвестиционная строительная компания «Автобан» и облигаций ООО «Автобан-финанс» серии БО-П02 на уровне A(RU), прогноз — стабильный.

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