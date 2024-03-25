Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Да, я прекрасно понимаю, что в стране нужно поддерживать межнациональный мир и согласие, только вот не понимаю, почему в своей родной стране мы должны чувствовать себя в постоянной опасности и должны поступаться своими традициями, своими желаниями, своим комфортом и создавать комфорт для людей тех национальностей, которые приехали в Россию из соседних республик и никаким боком не имеют отношения к нашему многонациональному народу.

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Комментарии
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Александр Рожков
А я знаю, кому направлен этот вопрос. А вы знаете? Что до сих пор не знаете...? Вот....!
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8 час.

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