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Китай

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В Китае вышел первый номер англоязычного научного журнала "Китайские исследования Тайваня"

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- В Китае в понедельник вышел в свет первый номер журнала China Taiwan Studies /"Китайские исследования Тайваня"/ -- ежеквартального журнала на английском языке, который посвящен исследованиям, связанным с Тайванем.

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