☝️Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО — Генштаб. Весенний призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.
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☝️Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО — Генштаб. Весенний призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.