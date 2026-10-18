Визит состоялся в рамках «Царских дней» и развития федерального проекта. Гостям рассказали о трёх визитах Петра I, ссылке Брауншвейгского семейства и планах по развитию туризма в округе.
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