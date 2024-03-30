Абаскаль заявил, что в игре с "Уралом" на Зиньковском был пенальти

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" заявил, что не смог оперативно разобраться с эпизодом на 71-й минуте игре, где его команда могла получить право на пенальти.