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Абаскаль заявил, что в игре с "Уралом" на Зиньковском был пенальти

Абаскаль заявил, что в игре с "Уралом" на Зиньковском был пенальти

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" заявил, что не смог оперативно разобраться с эпизодом на 71-й минуте игре, где его команда могла получить право на пенальти.

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