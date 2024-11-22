360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halszka Brzozowska
    Россия 💓💓💪💪🇷🇺🇷🇺💓💓Медведев: российс...
  • Лариса Шемисова
    А зачем, меня один раз отправили, причём вместо кардиолога, тот в отпуске был, выдали анкету на нескольких страницах,...Здоровье Mail: 74...
  • Андрей Шишинов
    "Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты"                                                 ...Зеленский запроси...

Губернатор Шапша призвал жителей не трогать обломки сбитых БПЛА

Губернатор Шапша призвал жителей не трогать обломки сбитых БПЛА

При ликвидации украинских беспилотников в Калужской области утром 22 ноября никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано, заявил в своем Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх