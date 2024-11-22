Губернатор Шапша призвал жителей не трогать обломки сбитых БПЛА

При ликвидации украинских беспилотников в Калужской области утром 22 ноября никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано, заявил в своем Telegram губернатор региона Владислав Шапша.
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