С 21-23 июня 2024 на пляже у санатория В.И. Ленина проходил открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Республики Беларусь, посвященный Дню города Бобруйска и 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.