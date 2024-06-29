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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Открытый турнир по пляжному волейболу.

Открытый турнир по пляжному волейболу.

С 21-23 июня 2024 на пляже у санатория В.И. Ленина проходил открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Республики Беларусь, посвященный Дню города Бобруйска и 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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