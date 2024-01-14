Во время матча КХЛ "Северсталь" - СКА шайба попала в голову ребенка

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и череповецкой "Северсталью" шайба улетела за заградительное стекло и попала в голову ребенку, передает "Чемпионат".
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