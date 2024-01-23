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Зерновой союз допустил, что США введут запрет на импорт продовольствия России

Зерновой союз допустил, что США введут запрет на импорт продовольствия России

США неформально - нигде в документах этого не будет прослеживаться - введут запрет на импорт сельхозпродукции России и будут стремиться, чтобы к нему подключились другие страны.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что для России это будет только к лучшему. Наконец агрохолдинги, переработчики начнут заниматься наполнением и удовлетворением внутреннего рынка, а не ориентироваться на экспорт в ущерб внутреннего рынка. Начнут производить корма, перерабатывать зерно, снимут дефицит и увеличат посевные ржи, молочной продукции, мяса, яиц и т.д.. Увеличим посевные пшеницы твердых пород, а не кормовой и т.д. На сегодня получая их бюджета народные деньги на развитие и поддержание сельского хозяйства, вместо насыщения внутреннего рынка и снижения цен, из за экспорта цены поднимают, так как выручка от экспорта выше и они компенсируют это за счет населения России. Власть не интересует благосостояние населения их интересует только пополнение бюджета, а за счет кого их это не волнует. В результате дожили, что рыба, мясо животных, а теперь и птицы с яйцами недоступны большей части населения. Извините и от куда будет здорое население, рождаемость и т.д.
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