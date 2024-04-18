ФАС напомнила продавцам куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен

ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям продукции и торговым сетям, рассказали «Известиям» в антимонопольном органе.
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