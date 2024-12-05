Артиллеристы уничтожили опорный пункт и технику боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Артрасчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" прицельным огнем из 155-мм орудия уничтожил опорный пункт и технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне спецоперации РФ (СВО), обеспечив продвижение штурмовиков ВС России.
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