На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

Число дезертиров в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает более 100 тысяч человек. Количество украинских бойцов, самовольно оставивших позиции, оценил в разговоре с Bloomberg украинский адвокат Роман Лихачев.
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