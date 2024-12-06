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На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

Число дезертиров в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает более 100 тысяч человек. Количество украинских бойцов, самовольно оставивших позиции, оценил в разговоре с Bloomberg украинский адвокат Роман Лихачев.

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