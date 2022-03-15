Месси и Роналду вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд

Криштиану Роналду и Лионель Месси завершили выступление в Лиге чемпионов. «ПСЖ», за который выступает аргентинец, уступил в 1/8 финала «Реалу» (1:0, 1:3), а «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» (1:1, 0:1).

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