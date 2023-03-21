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Кедми: наглости США на Украине наступил конец – РФ наконец решила положить этому конец

Кедми: наглости США на Украине наступил конец – РФ наконец решила положить этому конец

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире канала «България 24» заявил, что наглости США на Украине наступил конец и Россия наконец решила положить этому конец.

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