Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире канала «България 24» заявил, что наглости США на Украине наступил конец и Россия наконец решила положить этому конец.
Популярные статьи
- Пригожин заявил о взятии Зализнянского!: Карта боевых действий на Украине сегодня, 15 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий. Итоги СВО на 15.03.2023 г., день 385
- «Правила игры резко поменялись»: Эксперт объяснил ожидаемый поспешный визит Си Цзиньпиня в Москву
- Кедми: наглости США на Украине наступил конец – РФ наконец решила положить этому конец
Свежие комментарии