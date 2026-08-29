Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла с переводом беременной женщины из СИЗО под домашний арест «Ко мне обратился отец 37-летней женщины — матери-одиночки, которая воспитывает двоих детей и ждёт третьего ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым