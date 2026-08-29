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Лантратова помогла с переводом беременной женщины из СИЗО под домашний арест

Лантратова помогла с переводом беременной женщины из СИЗО под домашний арест

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла с переводом беременной женщины из СИЗО под домашний арест «Ко мне обратился отец 37-летней женщины — матери-одиночки, которая воспитывает двоих детей и ждёт третьего ребёнка.

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