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Политика как она есть

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В РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей

В РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов сообщил РИА Новости, что новый коронавирус, выявленный в КНР у летучих мышей, пока не представляет угрозы для человека.

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