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Царьград

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Латвия запретила импорт игрушек и книг из России с 1 сентября

Латвия запретила импорт игрушек и книг из России с 1 сентября

С 1 сентября Латвия ввела запрет на импорт товаров из России и Белоруссии, включая книги и игрушки. Кабинет министров утвердил эти меры, направленные на снижение экспортных доходов Москыв и Минска, 25 августа.

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