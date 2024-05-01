Расчеты РСЗО уничтожают позиции ВСУ под Артемовском

Скриншот видео Ротацию подразделений ВСУ этой ночью сорвали российские расчеты "Градов". Вражеское подкрепление на передовые позиции под Артемовском дойти не успело - его с помощью тепловизоров заметили операторы дронов.
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