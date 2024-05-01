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Расчеты РСЗО уничтожают позиции ВСУ под Артемовском

Расчеты РСЗО уничтожают позиции ВСУ под Артемовском

Скриншот видео Ротацию подразделений ВСУ этой ночью сорвали российские расчеты "Градов". Вражеское подкрепление на передовые позиции под Артемовском дойти не успело - его с помощью тепловизоров заметили операторы дронов.

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