Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему замужние женщины на Руси носили две косы, а девицы — одну

Русскую женщину XIX века можно было «прочитать» с расстояния в двадцать шагов, не задав ей ни одного вопроса.

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