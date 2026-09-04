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«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина в 3-м туре Лиги 1. Матч начнется в 22:05

«ПСЖ» Матвея Сафонова сыграет дома с «Монако» Александра Головина в матче 3-го тура Лиги 1. Игру в прямом эфире покажет Okko.

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