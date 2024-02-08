Памятник Сталину хотят установить в Новокузнецке

Памятник Иосифу Сталину может быть установлен на территории Новокузнецка. В настоящее время рассматривается вопрос о месте размещения и формате экспозиции, посвященной советскому вождю, сообщил в эфире программы «Утро с мэром» глава города Сергей Кузнецов.