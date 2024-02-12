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Медвежий угол

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Астраханская область станет первым регионом РФ, где введут наказание за кормление бездомных животных

Астраханская область станет первым регионом РФ, где введут наказание за кормление бездомных животных

Замглавы правительства Астраханской области Виктория Гурьянова заявила на пресс-конференции о «доработке» вопроса о наказании за кормление бездомных животных, сообщает «Агентство.

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Комментарии
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Александр Павлов
У меня на прошлой работе на улице около электроучастка прибились три здоровых бездомных пса. Ну мы их подкармливали, В итоге они принялись нас охранять. Было смешно, потому что начальство боялось даже подходить к нашей двери. Но когда стали иметь случаи нападения и покусания то они вызвали службу отлова.
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Чипы вешают,но навряд ли стерилизуют,это стоит неплохих денег,а деньги лишними не бывают.
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15 мин.
Юрий Наконечный
Интересно (и полезно) взглянуть на детализированную смету - 225 млн. вроде не малая сумма
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15 мин.

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