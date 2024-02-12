Замглавы правительства Астраханской области Виктория Гурьянова заявила на пресс-конференции о «доработке» вопроса о наказании за кормление бездомных животных, сообщает «Агентство.
Астраханская область станет первым регионом РФ, где введут наказание за кормление бездомных животных
Комментарии
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Александр Павлов
У меня на прошлой работе на улице около электроучастка прибились три здоровых бездомных пса. Ну мы их подкармливали, В итоге они принялись нас охранять. Было смешно, потому что начальство боялось даже подходить к нашей двери. Но когда стали иметь случаи нападения и покусания то они вызвали службу отлова.
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Чипы вешают,но навряд ли стерилизуют,это стоит неплохих денег,а деньги лишними не бывают.
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15 мин.
Юрий Наконечный
Интересно (и полезно) взглянуть на детализированную смету - 225 млн. вроде не малая сумма
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15 мин.
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