Астраханская область станет первым регионом РФ, где введут наказание за кормление бездомных животных

Александр Павлов

У меня на прошлой работе на улице около электроучастка прибились три здоровых бездомных пса. Ну мы их подкармливали, В итоге они принялись нас охранять. Было смешно, потому что начальство боялось даже подходить к нашей двери. Но когда стали иметь случаи нападения и покусания то они вызвали службу отлова.