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Bild: энергокризис в 2022 году стоил бюджету ФРГ около 50,4 млрд евро

Bild: энергокризис в 2022 году стоил бюджету ФРГ около 50,4 млрд евро

Меры поддержки населения и бизнеса, принятые правительством Германии в связи с энергетическим кризисом 2022 года, обошлись федеральному бюджету в 50,4 млрд евро.

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