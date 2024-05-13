Сход холодной лавы убил десятки человек после сильных дождей и наводнения

Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и вызвали потоки холодной лавы и грязи, стекающие по склонам вулкана на индонезийском острове Суматра, в результате чего погиб по меньшей мере 41 человек и более десятка других пропали без вести, сообщили официальные лица.