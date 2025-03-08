Бойцы с СВО поздравили женщин, пообещав вернуться домой с победой

Военный с позывным «Муха» пожелал, чтобы каждая жительница страны дождалась своего героя.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские военнослужащие группировки войск «Запад» передали с передовых позиций поздравления любимым женщинам с 8 Марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии