Русский рынок крепостных: почему женщины стоили дешевле всего

К середине XVIII века в Российской империи сложился полноценный рынок крепостных душ. Торговля людьми была поставлена на поток: сделки регистрировались в кабальных книгах, с покупателей взимался специальный налог, а газеты пестрели объявлениями о продаже «дворовых людей».