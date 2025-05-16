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Оператор «Честного знака» опроверг сообщения о нелегальной продаже кодов

Оператор «Честного знака» опроверг сообщения о нелегальной продаже кодов

Ранее газета «Известия» написала, что коды «Честного знака» можно без проблем купить в интернете и даже на московском рынке «Садовод», а потом наклеить их на любые товарыЕсть много нелегальных предложений по регистрации в системе маркировки «Честный знак» и получению кодов.

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