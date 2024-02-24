Более 80 % россиян положительно оценивают работу Путина: главное за сутки

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты опроса об уровне поддержки президента Владимира Путина, Лондон передаст Киеву старые автомобили, которые должны были пойти на утилизацию, а США заявили о планах расширить санкции против России.
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