Более 80 % россиян положительно оценивают работу Путина: главное за сутки

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты опроса об уровне поддержки президента Владимира Путина, Лондон передаст Киеву старые автомобили, которые должны были пойти на утилизацию, а США заявили о планах расширить санкции против России.