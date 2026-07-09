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Царьград

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ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

ФСБ перехватила операцию спецслужб Украины, предотвратив теракт в Москве. 25-летняя россиянка, завербованная украинским координатором, арендовала квартиру для наблюдения за офицером Минобороны России и подготовила её для террориста.

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