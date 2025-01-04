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Хьюз обвинил дагестанских бойцов в употреблении допинга

Хьюз обвинил дагестанских бойцов в употреблении допинга

Ирланданский боец Пол Хьюз в своих социальных сетях раскритиковал непобежденного представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который ранее заявил, что в Ирландии нет бойцов.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Ирланданский??? Кто это вообще пишет? Очевидно с высшим образованием? А может и с двумя!
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